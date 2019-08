NAPOLI – Ieri pomeriggio a Napoli la polizia è intervenuta, su segnalazione di alcuni cittadini, per mettere in salvo un cane che da oltre un’ora era stato abbandonato dentro una macchina sotto il sole. Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono prontamente intervenuti e, di fronte all’evidente stato di sofferenza dell’animale, hanno infranto il finestrino dell’autovettura, al cui interno vi erano oltre 40 gradi, liberando il Labrador, facendolo bere e ricevendo in cambio affettuose attenzioni. I titolari dell’autovettura, due turisti stranieri, sono stati identificati e immediatamente denunciati per maltrattamento di animali, mentre il cane è stato affidato al presidio ospedaliero veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro.