RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, chi scrive è un residente di via delle Colmate a Licola che vuole denunciare quanto segue: da qualche giorno lungo una stradina intera alla strada principale, sono stati gettati dei rifiuti per impedirne il passaggio. Si tratta di scarti edili, ma anche servizi igenici e gomme di auto. Le foto purtroppo non rendono bene ma tutto è stato ammassato al centro della stradina per creare un ostacolo. Da questa stradina passano cavalli, auto, ma soprattutto anche adulti e bambini che passeggiano accanto alla Foresta di Cuma. E’ la terza volta che accade tutto ciò e mi chiedo il “perchè”. Chi non vuole che questa strada sia frequentata? E perchè? Spero che si faccia luce su questi episodi e soprattutto che vengano installate telecamere anche qui. Grazie per lo spazio concessomi. (Mario L.)

