BACOLI – Martedì, alle 16.30, nella sala conferenze di Villa Cerillo, la città di Bacoli celebrerà il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah. Nei suoi cento anni di storia di Comune autonomo, Bacoli ha scritto anche una meravigliosa pagina di accoglienza fraterna a favore di circa 300 ebrei, scampati ai campi di concentramento nazisti, che si preparavano al viaggio verso Eretz Israel. All’iniziativa sarà presente Michael Roitman che ringrazierà, personalmente, il paese ed i suoi abitanti per quanto fatto per il padre, che fu a Villa Scalera, e per tutto il gruppo.