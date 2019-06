BACOLI – Josi Gerardo Della Ragione è il nuovo sindaco di Bacoli. Con il 63% circa delle preferenze si è aggiudicato il turno di ballottaggio contro lo sfidante del centrodestra Nello Savoia, che ha ottenuto circa il 37% delle preferenze. Della Ragione dopo tre anni ritorna ad essere il primo cittadino della città con una maggioranza di 10 consiglieri. Al termine dello spoglio Savoia ha telefonato il neo sindaco per congratularsi.

LE PRIME PAROLE – «Ringrazio tutti coloro che sono andati alle urne e che mi hanno votato. Voglio governare assieme a tutti, da domani mi metterò al lavoro insieme alla mia maggioranza ma anche al centrodestra e al centrosinistra. Per me è una grande gioia ritornare ad essere sindaco della città di Bacoli» queste le prime parole a “caldo” di Della Ragione mentre si recava in piazza Marconi per i festeggiamenti.

IL NUOVO CONSIGLIO – Il consiglio comunale sarà composto da 7 membri di FreeBacoli: Teresa Scotto (452), Francesca Di Meo (408), Carmelina Anzalone (391), Mauro Cucco (336), Alessandro Parisi (318), Giovanna Illiano (310), Antonio Sepe (277); mentre 3 consiglieri andranno in quota Diamo a Bacoli: Alessandro Scamardella (409), Assunta Di Razza (394), Giuseppe Di Benedetto (360). L’opposizione invece sarà composta da: Nello Savoia (candidato sindaco), Amerigo Russo (682) e Mario Di Bonito (485) di Fratelli d’Italia; Antonio Carannante (471) e Gianluca Schiano (429) di Forza Italia e da Giuseppe Scotto di Luzio (candidato sindaco).