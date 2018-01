VILLARICCA – Un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca mentre stava tentando di farsi consegnare 50 euro dalla madre e dal nonno, minacciandoli di morte e alzando le mani su di loro; verosimilmente il denaro sarebbe servito per l’acquisto di droga. Le vittime si sono chiuse in una stanza e hanno chiamato il 112 e dopo poco i carabinieri, intervenuti in casa, hanno arrestato il 26enne. Non era nuovo a condotte del genere: nell’ultimo mese, a forza di minacce e percosse, aveva già estorto ai familiari 500 euro. Dovrà rispondere di tentata estorsione, minacce e maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.