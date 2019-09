POZZUOLI – Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la Tangenziale di Napoli nei pressi dello svincolo di via Campana. Un giovane motociclista è rimasto ferito dopo essere caduto dal proprio mezzo. Il fatto è avvenuto alle 18 circa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. L’uomo dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stato trasferito in ospedale. Lunghe code si sono formate sulla carreggiata in direzione di Pozzuoli.