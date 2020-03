BACOLI – Attivati i posti di blocco agli ingressi e alle uscite della città di Bacoli. La sinergia tra polizia municipale e forze dell’ordine sta permettendo di sanzionare chi lascia ed entra in paese senza urgenze o giustificato motivo. Tre i denunciati nell’ambito dei controlli disposti per il contenimento del contagio da COVID-19. «Abbiamo individuato, tra gli altri, un gruppo di irresponsabili che giustificava il proprio ingresso a Bacoli “per farsi un giro”. Non è tollerabile. Saremo intransigenti. Domani e domenica i posti di blocco saranno ulteriormente intensificati. Stiamo lavorando a difesa della salute di tutti», fa sapere il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.