POZZUOLI – Un grosso incendio è divampato nella notte sul Monte Barbaro di Pozzuoli, sul versante che affaccia su via Campana e via Fascione. Le fiamme che, secondo un prima ipotesi, sarebbero state provocate dallo scoppio di alcuni fuochi d’artificio, hanno seriamente minacciato un ristorante della zona. Il rogo è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri. L’incendio, visibile anche da Arco Felice e dal porto di Pozzuoli, ha tenuto in apprensione residenti e avventori del sabato sera. (Seguiranno aggiornamenti)