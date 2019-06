POZZUOLI – Un parco giochi inclusivo e accessibile, senza nessuna barriera sociale e architettonica, dove tutti i bambini possono socializzare, giocare e diventare anche protagonisti del gioco. Sorgerà, grazie alla donazione del comitato “Parco senza frontiere”, successiva ad una raccolta fondi, nel Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli. La proposta progettuale è stata approvata dall’amministrazione comunale con apposito atto deliberativo. L’area attrezzata, liberamente fruibile da tutti i cittadini, si estenderà per circa 1.300 metri quadrati e prevederà, oltre a una serie di giostre e attrezzi inclusivi, percorsi tattilo-plantari, vialetti di collegamento e pavimentazione con gomma antitrauma nei pressi dei giochi. Il progetto, inoltre, contempla l’installazione di panchine e tavoli per pic nic e la sistemazione di un’ampia area verde con piantumazione di nuove piante ad alto e medio fusto e una staccionata delimitante. «Abbiamo accolto con grande piacere la proposta del comitato ‘Parco senza Frontiere’, che ha sede a Pozzuoli, per la forte valenza sociale del progetto – ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia -. Ringrazio per questo la presidente del comitato Florinda Tegazzini e i genitori che si sono impegnanti a fondo per questo progetto. L’iniziativa ha lo scopo primario di concedere a tutti i bambini il diritto di gioco e di sensibilizzare il territorio sulla diversità. Con quest’area giochi, inoltre, il Parco Urbano Attrezzato, dove ci si potrà divertire e rilassarsi stando a stretto contatto con la natura, sarà ancora più animato e vissuto dalle famiglie puteolane».