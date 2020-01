POZZUOLI – Almeno 10mila persone stanno affollando in queste ore Piazza della Repubblica di Pozzuoli per il concerto di Capodanno. Sul palco montato in piazza si sta esibendo Edoardo Bennato. Più tardi toccherà a Rocco Hunt e alla cabarettista Rosalia Porcaro, che allieterà il pubblico con le sue gag.