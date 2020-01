BACOLI – Con l’ingresso nel nuovo anno 2020 il Comune di Bacoli sbarca anche sui social network. E’ attiva, infatti, la pagina ufficiale del Comune di Bacoli su Facebook, il social network più utilizzato al mondo. Con questo nuovo profilo social, gestito dal personale dei Servizi di Comunicazione Istituzionale, l’amministrazione comunale di Bacoli mette a disposizione dei cittadini nuovi canali di confronto e dibattito aperto a tutti, che si aggiunge al sito web, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (lunedì-sabato 8-13) e più in generale agli strumenti di comunicazione e relazione del Comune. «E’ importante ricordare che questo canale non va utilizzato per raccogliere reclami e/o segnalazioni riguardanti problemi presenti nel territorio comunale», fanno sapere dal Municipio.