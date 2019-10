BACOLI – A partire da oggi è attivo presso la sede di Flegrea Lavoro S.p.A, in Via Cuma 232, la società partecipata del Comune di Bacoli accreditata per il ritiro e conferimento dei rifiuti, lo sportello di “ecoscambio”, un servizio diretto ai cittadini che vogliono contribuire a ridurre i rifiuti. I cittadini possono recarsi in Flegrea Lavoro e usufruire dello sportello conferendo materiali e/o oggetti non funzionanti (libri, elettrodomestici, apparecchiature elettriche, computer, accessori, giocattoli, articoli di arredo, mobilia etc etc) oppure ritirando, sempre a titolo gratuito, i materiali disponibili e di cui hanno bisogno.

IL PROGETTO – E’ un’iniziativa di solidarietà sociale che intende incentivare la cultura del riuso, la quale contribuisce alla riduzione della massa dei rifiuti e al contenimento dei costi del servizio. Lo sportello di ecoscambio è attivo ogni Martedì ed ogni Sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la sede di Flegrea Lavoro S.p.A. in Via Cuma 232 (Bacoli).