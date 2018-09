POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: Gentile redazione un po’ di tempo fa ho letto un vostro articolo che parlava di frequenti furti di auto a via Napoli. Beh, a distanza di mesi dall’articolo ahimè, il malcapitato questa volta sono io. Vi scrivo con rabbia per quello che mi è accaduto, la rabbia per una macchina acquistata con sacrifici, e la rabbia di aver rovinato una giornata speciale, il matrimonio di 2 cari amici. Quando Pozzuoli sarà un posto sicuro?? Di certo cosi non si crea turismo, ma nel caso mio evitare Pozzuoli. (Mimmo Russo)