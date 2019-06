RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Buongiorno direttore vi mando queste foto per un ennesima denuncia. Abito a Monterusciello dove siamo stati abbandonati dal nostro Sindaco: come si vede dalle foto gli alberi che entrano nelle case, erbacce che ricoprono le scale e siamo pieni di topi, scarafaggi e insetti di ogni tipo. Non c’è manutenzione, in più ci sono persone altamente allergiche visto che i giardinieri non ci sono. Chiedo al signor Sindaco di venire a vedere con i suoi occhi come siamo combinati noi che abitiamo in via Grazia Deledda n.1

