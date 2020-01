RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – A via Campana, all’ingresso della Tangenziale, si formano delle code inutili per colpa degli automobilisti che si cimentano in manovre pericolose proprio per accedere alla Tangenziale stessa. A terra hanno messo dei segnalatori, ma si continua a fare manovre pericolose soprattutto in presenza di una curva. Il cartello d’ingresso si trova sotto al ponte e chi guida non lo legge, quindi spesso succedere che il conducente è costretto a svoltare improvvisamente. Chiedo un intervento delle autorità preposte per evitare che accadano incidenti pericolosi. (Giovanni T.)