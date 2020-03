POZZUOLI – Gentile direttore, vi scrivo per chiedervi di pubblicare questa foto per sensibilizzare la gente visto che il vostro giornale è un punto di riferimento per la nostra città. In via Pasolini a Monterusciello questi anziani continuano a stare per la strada rischiando loro e mettendo a rischio anche i loro parenti. Spero che con questo messaggio il sindaco e le forze dell’ordine si attivino per fare rispettare le regole. (Maria D.A.)