RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – C’è un’autentica discarica di rifiuti sotto ai palazzi cosiddetti “Carri armati” in via Ovidio al Rione Toiano. Sono giorni che segnaliamo la cosa al comune e alla De Vizia, ma finora non si è visto nessuno e i rifiuti crescono.

