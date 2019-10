RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – E’ qualcosa di veramente vergognoso che alcuni figli di p…….. rendano inaccessibile le scuole per chissà quale divertimento, oppure c’è da pensare che c’è qualcosa sotto? E’ mai possibile questo andazzo? Non c’è un un sistema per bloccare e individuare questi incoscienti o altro? Per favore, svegliate i dirigenti scolastici, gli organi pubblici e di polizia. Non è possibile che centinaia di ragazzi della scuola secondaria non possono andare a scuola perché c’è questa gentaglia. (Salvatore C.)