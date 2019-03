RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Cara redazione, questa foto ritrae alla perfezione lo scempio e lo stato di abbandono che c’è in via Spiaggia Romana. Questi sacchi si spazzatura gettati così rappresentano un pugno nell’occhio in una zona così tanto bella. Mi auguro che con questa segnalazione si muova qualcosa. (Salvatore C.)