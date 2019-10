RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – E’ da più di una settimana che ci sono problemi di igiene nella Scuola Falcone 1 di Toiano, in particolare lato Asilo in quanto non viene pulita. Inoltre questa mattina i bagni riportavano perdite d’acqua. Ieri delle mamme sono andate a protestare e la risposta che gli è stata data è che provvederanno a risolvere il problema. Nel frattempo le cose oggi sono peggiorate. Non si può nel 2019 ancora vedere queste cose grazie. (Fabio T.)