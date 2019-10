POZZUOLI – A Licola Mare il ritiro dei rifiuti organici non avviene nei giorni prestabiliti. A denunciarlo è un lettore: «Da mesi a Licola non viene rispettato il calendario di ritiro dell’organico. Pensavamo fosse un disservizio che coinvolgeva tutto il territorio di Pozzuoli ma non è così. Ad oggi succede che buttiamo l’organico il venerdì sera per ritrovarci poi nei giorni seguenti una discarica sotto casa. Non è giusto che siano sempre i residenti della periferia a dover pagare i ritardi dell’azienda addetta al prelievo dei rifiuti».