FUORIGROTTA – Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo hanno arrestato Giuseppe Stasi, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo in via Lepanto a bordo della propria autovettura al’interno della quale hanno trovato alcune dosi di hashish e marijuana. Presso l’abitazione del 46enne inoltre, avvolti in una busta di plastica e nascosti in un’intercapedine ricavata nel muro dietro il frigorifero, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello usato per il confezionamento.