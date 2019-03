QUALIANO – I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti G. A., un 23enne di Qualiano incensurato. A seguito di perquisizione nel suo domicilio il giovane è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 4 di marijuana. Trovati e sequestrati anche 2 bilancini di precisione, 2 coltelli e 220 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato attende il rito direttissimo.