POZZUOLI – “E’ un triste giorno oggi. A causa di un tragico incidente stradale, ci ha lasciato Ciro Lomaistro, il nostro vice dirigente. Uno di noi, uno dei più attivi e appassionati del nostro Reparto. Aveva il reparto nel sangue e in questi anni ci ha trasmesso la sua esperienza e il suo attaccamento alla Polizia di Stato. Il suo impegno in prima fila in tanti eventi era un esempio per tutti noi. Grazie Ciro, ci mancherai tanto, ma resterai sempre vivo nei nostri ricordi….” Così gli agenti del IV Reparto Mobile di Napoli hanno voluto ricordare Ciro Lomaistro, il 50enne vice dirigente di Polizia morto ieri sera in un tragico incidente stradale in via Solfatara, a Pozzuoli.