LICOLA – Gymnastix Training Center è il nuovo Centro di Ginnastica Artistica, nato da pochi mesi a Licola ed il primo in assoluto in quest’area, che finalmente può vantare un centro tutto dedicato alla Ginnastica, bellissimo ed affascinante sport. Il Gymnastix si mette subito in evidenza con risultati di rilievo nei Campionati Regionali della Federazione Ginnastica, con la giovanissima ginnasta Chiara Daniele, 8 anni, che conquista il primo posto nel Campionato Silver LB. Sul podio anche altre due partecipanti, Ginevra Rippa, 8 anni, e Wanda Cascinelli, 9 anni, che conquistano entrambe l’argento. Nel Campionato Regionale della categoria superiore, la forte e determinata ginnasta Sara Pane, 13 anni, conquista il terzo gradino del podio. Soddisfazione di tutto lo staff tecnico, del Centro ” Gymnastix” composto da: Cristina Righetti, Iole Di Meo, Simona Bottacchi tecnico e coreografa, e da Agostino Ripa, ballerino e coreografo.

1 di 9