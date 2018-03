MONTE DI PROCIDA – Il “Vezzuto Marasco” delle grandi occasioni accoglie il match Monte di Procida vs Casoria valevole per la 25° giornata di campionato: ritmi alti nel corso della prima frazione di gioco con occasioni interessanti per i gialloblù. Nonostante ciò, il primo tempo si chiude sullo 0-0. Il secondo tempo vede il Monte di Procida protagonista, belle occasioni, Lucignano conquista un rigore, realizzato al 36′ da Franco Palma. Dopo 5′ di recupero l’arbitro pone fine alle ostilità, vince il Monte di Procida.