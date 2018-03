POZZUOLI – La gioia dei tifosi della Puteolana è esplosa al 97esimo, dopo ben 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro. Un gol di Carotenuto al 16° del primo tempo consente ai granata di mettere in cassaforte 3 punti preziosi per la corsa al terzo posto. Il turno infrasettimanale per i granata scesi in campo al “Domenico Conte” di Pozzuoli è stato impegnativo per la squadra di Sarnataro che al 50° hanno rischiato di capitolare: espulsione di Napolitano e rigore per gli ospiti. Sul dischetto va Raspaolo che spedisce il pallone sulla traversa. Nonostante il vantaggio è un secondo tempo in salita per i padroni di casa che dopo un primo tempo dominato subiscono la pressione degli avversari che si conclude dopo ben 7 minuti di recupero quando l’arbitro dà il triplice fischio finale.