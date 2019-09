QUARTO – Fiumi di birra a Quarto. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre la tensostruttura di via Dorando Pietri si trasformerà in un angolo di Baviera, tra boccali di “bionda” e tanta musica live. Una tre giorni gratuita e rivolta a tutte le fasce di età. In calendario spettacoli, artisti di strada, degustazioni di cibo locale e tanta birra. A promuovere l’iniziativa le associazioni attive sul territorio di Quarto ai fini di creare un momento di svago ma anche promuovere maggiore aggregazione.