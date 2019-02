POZZUOLI – Successo per la “Festa del Cioccolato” a Pozzuoli. La manifestazione ha avuto inizio questa mattina inPiazza della Repubblica dove tanti Maestri Cioccolatieri sono giunti da tutta Italia con i loro gustosi prodotti preparati seguendo antiche ricette per soddisfare i numerosi golosi che interverranno alla grande festa. Organizzata dall’Associazione Arti Mestieri Tradizioni Folclore e dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, la Festa del Cioccolato ha aperto i battenti oggi, venerdì 8 febbraio, e terminerà domenica sera. Gli stessi orari si seguiranno anche nei giorni di sabato e domenica (dalle 10 alle 24).

LA FESTA – Durante la festa del cioccolato artigianale ci saranno anche tanti eventi come laboratori del cioccolato, cake design, laboratori Choco Play per i bimbi oltre a trucca bimbi e intrattenimenti vari. Tanto ottimo cioccolato artigianale per tre giorni tra le bellezze storico-artistiche e culturali di Pozzuoli. E naturalmente tanti stand con tante bontà dolciarie con anche le prelibatezze della tradizionale pasticceria siciliana, con cassate, frutta di marzapane, pasta di mandorle con o senza frutta candita e poi i mitici cannoli riempiti al momento dell’acquisto. Verranno anche organizzati gratuitamente mini-corsi per conoscere come “nasce” il cioccolato, cioè come dai semi della pianta del cacao si arriva a fare il cioccolato e poi, sempre per i piccoli si vedrà anche come realizzare deliziosi cioccolatini e tavolette di cioccolato.