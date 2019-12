LAGO PATRIA – Dalle prime ore di questa mattina una squadra di operai della Sma Campania, coordinata dalla dirigente della Protezione civile dott.ssa Claudia Campobasso, sta lavorando per liberare la foce del Lago Patria dalla sabbia e dai detriti che si sono accumulati a causa delle condizioni del mare ed impediscono il regolare scorrimento dell’acqua causando fenomeni di esondazione. Con impiego di personale e mezzi d’opera si sta intervenendo, nonostante la pioggia battente e la forte mareggiata, rapidamente per eliminare il canale da qualsiasi ostacolo. «Un lavoro impegnativo per ripristinare le idonee condizioni di deflusso e riportare il livelli idrici al di sotto della soglia di guardia», così ha dichiarato l’amministratore unico di Sma, Giuseppe Esposito.

