POZZUOLI – Ben 25 parcheggiatori abusivi sono stati fermati e denunciati a Pozzuoli e Napoli. Il blitz è stato condotto nella serata di sabato dai carabinieri del Comando Provinciale che hanno individuato e denunciato in stato di libertà ben 25 parcheggiatori abusivi, molti dei quali già gravati da altri precedenti di polizia. Tutti sono stati trovati nelle aree della movida di Napoli e Pozzuoli, sorpresi mentre chiedevano importi variabili tra i 2 e i 5 euro agli svariati automobilisti in cerca di parcheggio. In totale sono stati 28 gli ordini di allontanamento notificati e 41 le contravvenzioni amministrative applicate.