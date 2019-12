POZZUOLI – Grande successo per il primo appuntamento glamour, presso la Darsena flegrea completamente rinnovata.In consolle la musica moderna di: Endriu K e Genny Testa, che hanno movimentato la serata attraverso il loro beat inconfondibile. Un pubblico giovanile gremitissimo riunito, per festeggiare l’inizio della stagione natalizia. Prossimo evento al “Gozzetto”, la Tombolata con Franco Testa. Una kermesse all’insegna della solidarietà per sostenere il progetto umanitario del flegreo Testa, il quale, da anni, si occupa di volontariato mirato alla realizzazione di interi villaggi accoglienza, costruendo strutture per bambini orfani in Africa. Il 24 dicembre – ore 12.30 – verrà organizzato il caratteristico Happy Christmas Brunch, successivamente il 31 verrà dato l’addio all’anno con il Goodbye Year Brunch. Ultimo appuntamento il 5 gennaio, con l’Epifunia live dj set a partire dalle ore 18. Gli eventi sono in sinergia con: Seven Up, Party Friends e E20 Sunrise. Media ufficiale: Cronaca Flegrea.

LA MOVIDA – È importante ribadire che la ristrutturazione della Darsena rappresenta, per la gioventù locale, un cambiamento d’immagine aggregante. Negli anni, la location flegrea è stata un simbolo della generazione corrente, un luogo ove i giovani si riunivano in maniera istintiva e ciclica, soprattutto il sabato sera. Il monito è quello di essere coscienti della meta architettonica rimodernata, e di preservare con cura il patrimonio esistente. Il simbolo, etimologicamente, è un elemento che lega e non divide la collettività. Quindi, è compito dei giovani diventare custodi ipotetici di uno spazio fondamentale per la Città. D’altronde, il senso di civiltà è ciò che contraddistingue ogni buon cittadino, che ha a cuore la «cosa pubblica».