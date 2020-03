POZZUOLI – Nelle nuove misure che ha comunicato il Governo da adottare in materia di prevenzione per il Covid-19, per contrastarne e contenerne la diffusione, c’è il divieto di tutte le attività pubblico e private in cui è prevista aggregazione tra persone. Innanzitutto le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse fino al 15 marzo. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti sia in luogo pubblico che privato, con affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese attività, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.