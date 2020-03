POZZUOLI – Positiva al Coronavirus la donna di Torre del Greco che martedì sera si è recata al pronto soccorso di Pozzuoli per poi essere trasferita con un’ambulanza all’ospedale Cotugno di Napoli. La paziente ha raccontato ai sanitari di aver avuto contatti con una persona che manifestava sintomi legati ad una polmonite. Ieri la conferma della positività al Covid-19 con il primo tampone. Al momento sul territorio puteolano non si registrano comunque altri casi di contagio. A fare chiarezza è il sindaco Vincenzo Figliolia: «Il paziente contagiato è soltanto uno ed è in isolamento da sabato, così come la catena di contatti a lui risalenti. Al momento non ci sono nuovi casi comunicati. Vi invito a rispettare tutti i comportamenti consigliati dal ministero per la Salute».