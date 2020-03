QUARTO – Sale a quattro il numero dei contagiati da Coronavirus a Quarto. Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 questa sera ha fornito i dati dei due tamponi analizzati nell’arco di questa giornata: di questi, uno è risultato positivo. Il totale dei casi positivi in città, pertanto, sale a 4 (oltre il dipendente comunale residente a Pozzuoli). Nei confronti del contagiato sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico, e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento