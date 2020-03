POZZUOLI – In una cattedrale deserta oggi alle 12 il Vescovo di Pozzuoli monsignor Gennaro Pascarella celebrerà una messa per tutti i fedeli. La santa Eucaristia festiva sarà trasmessa in diretta dal Rione Terra dall’emittente televisiva Campi Flegrei a partire dalle 12 attraverso i canali 555 e 877.