POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha diffuso una circolare contenente informazioni utili e raccomandazioni circa l’emergenza sanitaria nazionale correlata al “nuovo coronavirus”, rivolta a tutti i cittadini, compresi i titolari degli esercizi commerciali e delle attività produttive e i gestori dei pubblici servizi operanti sul territorio cittadino, alle istituzioni scolastiche e a tutti i dipendenti comunali. Nel documento sono fornite alcune informazioni sull’attuale contesto e consigliate talune misure idonee alla prevenzione e al contrasto di eventuali casi di contagio, così come raccomandate dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LE MISURE IGIENICHE – In via generale è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme comportamentali e accorgimenti di corretta prassi igienica. Ecco alcune misure igieniche riportate nel documento: lavarsi spesso le mani (si raccomanda in tutti i locali pubblici e luoghi di aggregazione di mettere soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani); evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti da medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.