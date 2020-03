POZZUOLI – «Un appello a tutte le persone che avvertono sintomi e a chi è a loro vicino: mettetevi in quarantena preventiva ed avvertite il medico di base i servizi sanitari. Per nessun motivo bisogna spostarsi da casa con provvedimenti presi in autonomia. Questo può causare grossi problemi al contenimento dell’emergenza, diventando un problema per voi e per gli altri. Non sottovalutate i vostri sintomi». Lo ha detto poco fa il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha lanciato un appello a tutti i cittadini.