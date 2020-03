POZZUOLI – “Mi arrivano segnalazioni di code interminabili agli sportelli bancari e a quelli delle Poste. Vi invito a non recarvi presso tali uffici se non per esigenze urgenti. Tutto ciò che è rimandabile, spostatelo nella vostra agenda. Non fa bene né a voi né al personale in servizio questo caos ed affollamento. Uscite solo per questioni di necessità. Con responsabilità cerchiamo di contenere anche questo tipo di uscita. Se vedete folla, e la vostra operazione non è urgente, rimandatela. Avrete fatto così un piacere a voi e a tutta la comunità. Aiutiamoci tutti!”. È l’appello lanciato dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo diverse segnalazioni giunte questa mattina al Comune.