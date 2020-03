QUARTO – Sono tre in totale i dipendenti del Comune di Quarto risultati positivi al test del Coronavirus. Due sono del posto, uno risiede a Pozzuoli. Ad annunciarlo ai cittadini è il sindaco Antonio Sabino. «Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 ci ha fornito i dati dei tamponi analizzati nell’arco di questa giornata. Un altro cittadino di Quarto è risultato positivo – dichiara la fascia tricolore – Si tratta di un altro dipendente comunale che ha avuto contatti diretti con i precedenti due, di cui uno residente a Pozzuoli. Sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento». Il capo della giunta rivolge anche un plauso ai dipendenti comunali «che stanno mostrando un grande senso di responsabilità verso l’Ente e verso la città, nonostante le difficoltà e le paure, dando un grande supporto operativo, oltre che morale, all’amministrazione comunale che non si può fermare».