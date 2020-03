QUARTO – Al fine di completare le operazioni di disinfezione ed igienizzazione delle strutture, le scuole cittadine di ogni ordine e grado, così come le aree mercatali, resteranno chiuse anche domani e dopodomani. Riapriranno entrambe il giorno 4 marzo (mercoledì), salvo diversa comunicazione. “Abbiamo deciso di estendere gli interventi di pulizia, a scopo meramente precauzionale, anche alle strade ed ai luoghi pubblici. Al fine di garantire il controllo e la prevenzione del nostro territorio c’è bisogno di interventi profondi che richiedono più tempo. Continueremo costantemente a monitorare la situazione, in stretto contatto con ASL, Protezione Civile e Regione Campania e procederemo a comunicarvi tutti gli eventuali aggiornamenti con la massima tempestività. Da amministratori, e prima ancora da genitori, faremo tutto quello che è necessario per tutelare i nostri bambini, le nostre famiglie e la cittadinanza tutta. In questo momento, però, c’è bisogno del contributo di tutti: agiamo con senso di responsabilità seguendo le indicazioni ministeriali che ormai tutti conosciamo.” fa sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino.