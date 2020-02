BACOLI – I contagiati in Italia sono 322 e i morti risultati positivi sono stati finora 11. È l’ultimo bilancio dell’epidemia di Coronavirus. Nessun caso registrato in Campania. «Ritengo doveroso, al fine di rassicurare la comunità, ed in particolare le famiglie, svolgere un’igienizzazione straordinaria delle scuole di Bacoli. Pertanto, come sindaco e quindi autorità sanitaria locale, ho disposto la chiusura delle strutture didattiche pubbliche e private, comunali e provinciali, al fine di effettuare opere di pulizia e sanificazione dei locali scolastici per i giorni: mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28», fa sapere il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. L’igienizzazione ambientale riguarderà anche gli uffici comunali. Partiti inoltre gli interventi relativi anche alle strade e alle piazze della città. «L’invito che continuo a rivolgere alla popolazione è quello di seguire le disposizioni delle istituzioni. Vi informerò giorno dopo giorno. Restando sempre al vostro servizio», conclude il primo cittadino di Bacoli.