POZZUOLI – Un giorno di festa per l’intero Futsal campano, ma lo è stato ancora di più per il Pozzuoli Futsal Flegrea che ha trionfato in finale contro un arcigno Futsal Coast. I ragazzi partivano con il favore del pronostico avendo vinto il campionato di categoria ma si sa la tensione e la posta in gioco annullano tutto in una gara di finale. Il Pozzuoli Flegrea parte bene e conduce il gioco. Diverse sono le occasioni per Cavaliere e compagni che non vengono sfruttate a dovere. Gli avversari giocano di ripartenza e mantengono il possesso finché possono. Sono però i giovani del Pozzuoli Futsal Flegrea a passare in vantaggio grazie a capitan Piacente che ancora una volta ha mostrato di essere in stato di grazia. Sulla corsia laterale Guarnieri è una saetta e proprio da una sua puntata arriva la rete del 2-0 intorno al ventesimo. I costieri però non ci stanno e aumentano il ritmo. Serve un ottimo Carandente a bloccare le sfuriate avversarie. Il Futsal Coast accorcia però le distanze grazie ad un regalo difensivo dei nostri e potrebbe addirittura pareggiare su tiro libero ma che viene tirato sul fondo. Sul 2-1 si va negli spogliatoi.

LA VITTORIA – Alla ripresa delle ostilità sono gli avversari a condurre un maggior pressing ma i puteolani non mollano la presa e resistono. Potrebbero anche chiudere la partita in più occasioni ma mancano di lucidità sotto porta. Il match è vibrante e si avverte la pressione sui volti dei giocatori delle due squadre. Sfortunatamente capitan Piacente è costretto a lasciare il campo per infortunio dieci minuti prima del termine. Quando manca poco, il goal però lo siglano i costieri che mettono dentro la palla del 2-2. A questo punto, a pochi minuti dalla fine e con il solo recupero da giocare, i giovani del Pozzuoli Futsal Flegrea si compattano e reagiscono da grande squadra. Proprio quando si pensava di andare ai supplementari, Fermariello sfrutta un’uscita avventata del portiere avversario e pesca il jolly da oltre 30 metri. La panchina puteolana esplode. Non c’è tempo per gli avversari per recuperare. Possono iniziare i festeggiamenti. Pozzuoli Futsal Flegrea è campione della Coppa Campania under 19 élite 2018/2019.