BACOLI – Il Comune di Bacoli ha sottoscritto un “memorandum of understanding”, ovvero un protocollo d’intesa, con la Korea National Sport University finalizzata all’interscambio di conoscenze sportive e mutuo interesse tra atleti e istruttori. Un accordo che permetterà a tutti gli atleti di Bacoli di poter frequentare corsi, seminari e allenamenti a titolo gratuito presso i campi scuola dell’Istituto, in Corea del Sud, sostenendo soltanto i costi del volo, venendo poi ospitati dall’Università coreana. Un’opportunità resa possibile grazie all’impegno della “Squadra Mediterranea”, Associazione di Taekwondo che fa capo al M° Vincenzo Di Meo e di cui fa parte anche Vincenzo Opera, il quale ha curato direttamente i rapporti con il presidente della KNSU Ahn Young Kyu. Un’iniziativa volta a favorire l’interazione culturale e la cooperazione sportiva, scambiando conoscenze scientifiche e metodi di allenamento attraverso la messa a disposizione di strutture, ospitalità ed allenamenti gratuiti. Un progetto che, a partire dal taekwondo, sarà aperto anche ad atleti di tutte le altre discipline.

IL COMMENTO DEL SINDACO – Un percorso di collaborazione con l’università coreana iniziato durante le ultime Universiadi di Napoli allorquando il Comune di Bacoli ha ospitato la delegazione per una visita guidata alla Casina Vanvitelliana. «Un’opportunità per la nostra città – ha sottolineato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, firmatario dell’accordo – traendo vantaggio da un evento e grazie all’operato della Squadra Mediterranea. E’ una gioia poter firmare questo protocollo che ci permette di far comprendere come Bacoli abbia un respiro aperto verso il mondo. Un’iniziativa che ci riempie d’orgoglio con professionisti che ci danno la possibilità di firmare accordi di tale portata e di tale rilevanza».