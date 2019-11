POZZUOLI – Completata l’opera di Jorit all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’artista internazionale ha realizzato due grandi murales di oltre 7 metri, raffiguranti il volto di un madonna e la riproduzione della vetrata di una cattedrale spagnola, sul lato nord dell’edificio, presso gli ingressi del Pronto Soccorso e degli ambulatori.

I PICCOLI – In una delle giornate di lavoro, Jorit ha avuto degli aiutanti di eccezione: alcuni ragazzi con diagnosi di autismo che frequentano il centro dell’ASL Napoli 2 Nord BlunAuti, l’unico centro di riabilitazione pubblico per pazienti con autismo presente in Campania. L’esperienza vissuta dai ragazzi rientra nel quadro dei progetti di integrazione e di indipendenza articolato da neuropsichiatri, terapisti, infermieri, operatori socio sanitari, psicologi, logopedisti. Parte dello staff del centro ha affiancato i ragazzi durante la realizzazione del murales.

APPREZZAMENTO – L’intervento di Jorit è stato di grande interesse per molto del personale che lavora al Santa Maria delle Grazie “Negli ultimi anni il Santa Maria delle Grazie ha visto l’arrivo di molti giovani medici ed infermieri. In molti amiamo Jorit e siamo orgogliosi del fatto che lui abbia lavorato proprio sul nostro ospedale” dice Giovanni Porta, medico del Pronto Soccorso. Il Direttore Generale Antonio d’Amore dice: “Crediamo che quest’opera sia “più straordinaria” di tutte le altre realizzate da Jorit perché è frutto di un momento di gioia condivisa con alcuni ragazzi del centro BlunAuti. Credo sia bellissimo che la nuova identità del Santa Maria delle Grazie sia anche un po’ il frutto dell’entusiasmo di questi ragazzi. Grazie a Jorit, a tutti gli operatori ed alle mamme e i papà che hanno compreso il valore di quest’esperienza straordinaria”.