POZZUOLI – E’ una donna la sesta persona contagiata a Pozzuoli. Dopo quello di ieri sera, si tratta del secondo caso registrato in città nelle ultime 24 ore. Ad oggi i contagiati sono sei, di cui uno è quasi guarito. Quest’ultimo è un 30enne di Licola, risultato positivo due settimane fa. Ne restano altri cinque: un 52enne di Cigliano, le cui condizioni sono buone; un 57enne di via Campana, ricoverato in ospedale; un 50enne di Lucrino e un’altra persona di mezza età residente nella zona di via Napoli, risultata positiva ieri al tampone.