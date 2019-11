LAGO PATRIA – A Lago Patria la situazione, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi e lo straripamento del lago, è di grande criticità. Alcuni immobili sulla circumlago sono allagati. Il lago è rientrato ma i terreni sono ancora sommersi. Stamattina sono intervenuti i tecnici comunali e la polizia municipale. Il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, sta per adottare ordinanze per imporre a Città Metropolitana la messa in sicurezza della viabilità di competenza con il ripristino degli argini saltati e la realizzazione di guardrail. Con la chiusura del ponte sulla foce del lago, via Spasaro Terra d’Attico è infatti divenuta un’arteria strategica che va assolutamente preservata e resa percorribile. La Protezione Civile regionale sta inviando proprio personale e squadre di volontari con potenti idrovore per cercare di prosciugare alcune aree allagate. Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno sta effettuando interventi sulle centrali idrovore di San Sossio e Lago Patria.