POZZUOLI– Non riesce ad intravedere spiragli di luce il Rione Terra, battuto 4-0 in casa dalla corazzata Afro Napoli e giunto alla quarta sconfitta consecutiva. Lampante il divario, non soltanto sul piano tecnico ma anche emotivo, tra i flegrei e la compagine afronapoletana che ha siglato tutte le reti nel solo primo tempo. Per la squadra di De Girolamo, parsa ancora una volta scarica ed arrendevole, al di là del valore eccezionale di un avversario di ben altra categoria, una giornata da dimenticare il prima possibile in vista dei prossimi impegni.

IL MATCH– I gialloblù resistono per il primo quarto d’ora di gioco dove riescono a contenere le scorribande del duo brasiliano composto da Dodo’ e Babù e farsi vedere con Tafuto, suo l’unico tiro verso lo specchio della porta avversaria. Al 16′ l’Afro Napoli sfonda: Dodo’ è imprendibile, arriva sul fondo e mette in mezzo dove c’è puntuale Babu che mette dentro. Il Rione Terra non fa in tempo a reagire che, complice anche la sfortuna, a poco a poco sparisce dal match: corner corto del solito Dodo’, Redjehimi arriva prima di tutti e di testa sigla il 2-0. Il monologo degli ospiti continua. Al 35′ Dodo’, complice una beffarda deviazione che mette fuori gioco Onofrio, si iscrive al tabellino dei marcatori mettendo a segno il 3-0 e dopo pochi secondi, con il Rione Terra in bambola, Redjehimi firma il poker. Al rientro negli spogliatoi match ampiamente chiuso dalla squadra allenata da mister Ambrosino. Nella ripresa la squadra di De Girolamo ha l’unico merito di “contenere” il passivo. Per i flegrei, infine, sono in pochi a superare la sufficienza. Tra questi Onofrio, autore di 3-4 bei interventi, e Lanuto che, nonostante avesse di fronte l’esterno più forte della categoria, ha corso e lottato fino all’ultimo secondo di una partita senza storia e da dimenticare in fretta per i gialloblù.

TABELLINO

RIONE TERRA: Onofrio, De Luca, Del Giudice M., D’Oriano, Velardo(1’st Sacco), Ursomanno(1’st Gaito, 20’st Di Roberto), Lanuto, Tafuto, Imparato, Riccio(15’st Del Giudice Ge.), Colandrea(12’st Pignetti). A disp. Del Giudice Gi., Cioce All. De Girolamo

AFRO NAPOLI UNITED: D’Errico, Gargiulo, Gentile, Rinaldi(20’st Arcobelli), Velotti(32’st Iervolino), De Fenza, Dodo’, Marigliano, Redjehimi(38’st Drame), Babu(11’st Maradona Jr), Suleman(26’st Balzano).

Reti: 12’pt Babu, 24’st e 37’pt Redjehimi, 35’pt Dodo’

Arbitro: Casella di Sala Consilina

Assistenti: D’Agostino e D’Afiero

Ammoniti: Tafuto