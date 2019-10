VOLLA – Giornata di sole allo stadio “Borsellino” di Volla a fare da cornice allo scontro tra Pomigliano e Puteolana 1902 valido per la nona giornata del Campionato di Eccellenza Campana. Gli uomini di Ciaramella chiamati a cercare il risultato pieno e a contendere il titolo di inseguitrice dell’Afragolese, grande favorita di questo Campionato, a seguito anche delle vittorie del Mondragone e Afro Napoli negli anticipi di ieri. Oltre 150 i tifosi granata al seguito quest’oggi. Gli uomini di Seno chiamati, invece, a riscattare un pessimo avvio stagionale che li vede fermi a 11 punti in classifica, pochi per le ambizioni stagionali; contestatissimo dagli ultras di casa il tecnico del Pomigliano. Per i granata la notizia è la comparsa (almeno in panchina) di Paolo Sardo dopo quasi un mese e mezzo di assenza per infortunio. Diciotto i precedenti tra le due squadre: 5 vittorie per parte, bilancio in perfetta parità.

LA PARTITA – Partita che annunciava equilibrio, ed equilibrio è stato. Le due compagini attentissime almeno nella prima frazione di gioco a non scoprirsi e concedere troppo al gioco avversario. Partita che non offre spunti se non un colpo di testa di Grieco che al 13′ centra in pieno la traversa per il Pomigliano. La squadra di Seno riesce ad arginare le iniziative flegree che si affidano al numero 9 Palumbo, ben marcato dalla retroguardia di casa. Iniziano i secondi 45′ di gioco ed al terzo minuto La Pietra è il più lesto ad avventare il pallone sul secondo palo ed a portare in vantaggio gli ospiti. La regola degli “under” è notoriamente un handicap per le squadre che preferiscono affidarsi all’esperienza ed alla qualità, non è il caso dell’uomo di Pozzuoli, già al secondo gol stagionale dopo quello prezioso in casa contro il Volla. Secondo tempo che procede con i padroni di casa alla ricerca quanto meno del pari. Ci vanno vicini al 67’ con un altro palo centrato questa volta da Pisani.

ANALISI CONCLUSIVA – Non una giornata fortunata per il gli uomini di Seno. Partita che si conclude così, con il settimo risultato utile consecutivo per i granata e sesta vittoria consecutiva nelle ultime sette gare. Altro gioiello di Mister Ciaramella e dei suoi che consolidano così il secondo posto in classifica a soli due lunghezze dalla capolista Afragolese e in vista del prossimo scontro al vertice contro la Frattese.

POMIGLIANO-PUTEOLANA 0-1

Pomigliano: Bellarosa, Biancardi, Ferraro (39’st Vitale), Esposito G., Esposito P., Rega, Conte, Grieco, Pisani V., Forquet (25’st Guadagno), Pisani D. (19’st Gioielli)

A disp.: Salineri, Calabrese, Guadagno, Madonna, Festa, Grifone, Gioielli, Russo, Vitale.

All. Seno

Puteolana 1902: Di Mauro, Antignano, Marseglia, Rinaldi, Follera, Cassandro, Panico, Palumbo V. (34’st Liberti), Palumbo R., Volpini (34’pt Sardo), La Pietra. A disp.: Ferrara, Carrino, Coppola, Liberti, Apredda, Piscopo, Sardo, Camponesco, Di Micco.

All. Ciaramella

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Reti: 3′ st La Pietra (PU)