CALCIO – Tutto pronto per la prima giornata di ritorno dei campionati di promozione ed eccellenza, che vedono impegnate 5 compagini flegree. In Eccellenza gioca tra le mura amiche la Puteolana 1902, che contro una Sessana al disarmo ha una ghiotta occasione per rafforzare la posizione play off. Complicata trasferta per il Monte di Procida che va a far visita all’ambiziosa Frattese. In Promozione giocano in casa Puteolana 1909 e Quartograd: i granata ospitano il Vico Equense, mentre i blaugrana se la vedranno contro lo Stasia. Trasferta isolana per il Rione Terra che gioca a Procida.

PUTEOLANA 1902 – Vincere: questo è il must in casa Puteolana, che contro una ormai modesta Sessana non deve fallire. C’è in campo anche l’onore dopo la sconfitta dell’andata. La sosta natalizia è servita a rodare i nuovi acquisti Caccia, Palumbo e l’ultimo arrivato Loiacono hanno preso confidenza con la squadra e daranno sicuramente il loro contributo. Appuntamento al Conte di Pozzuoli domenica alle 11.

MONTE DI PROCIDA – Complicata trasferta per il Monte di Procida che va a fare visita a quella che forse è la più grande sorpresa del campionato, la Frattese che sta sorprendendo tutti. All’andata finì 0-0 con occasione per ambo le parti. Ora sarà dura uscire con punti dalla Ianniello vero e proprio fortino per i “nero stellati”. Palla a centro domenica alle 11.

QUARTOGRAD – I quartesi hanno la ghiotta occasione di uscire dalla mini crisi nella quale sono caduti da qualche settimana. Avversario di turno un derelitto Stasia, che penultimo a quota 6 sembra essere tutt’altro che un ostacolo insormontabile. Una vittoria domenica alle 11 al Giarrusso rimetterebbe i blaugrana in corsa play off e darebbe una spinta al morale sotto i tacchi dopo le recenti sconfitte. All’andata il Quartograd si impose in scioltezza.

RIONE TERRA – Complicata trasferta per il Rione Terra che domenica alle 14.30 affronterà l’Isola di Procida in trasferta. Gara sempre difficile quella in terra isolana, ma i ragazzi di De Girolamo hanno tutte le carte in regola per fare bene e riprendere la corsa play off. In casa puteolana, oltre al richiamo di preparazione, si è lavorato per mettere in condizione di fare bene le due stelle del mercato dicembrino, Pasquale Riccio e Pasquale Imparato. All’andata fu 0 – 0 con un gol regolarissimo non convalidata a Sacco.

PUTEOLANA 1909 – Con 13 punti nelle ultime 5 gare la Puteolana 1909, vuole continuare a fare bene. Avversario di turno l’ostico Vico Equense che sta disputando un ottimo campionato in lotta per i play off. Un’ulteriore vittoria di Mazzeo e compagni sarebbe salutare in vista anche del difficile filotto di partite che attende i granata di Pozzuoli nel mese di gennaio. All’andata finì 2 – 0 per il Vico, ma quella era un’altra Puteolana 1909. Appuntamento a Monte di Procida sabato ore 14.30.